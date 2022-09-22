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Джокович не жалеет о пропуске US Open 2022

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал пропуск Открытого чемпионата США — 2022.
Джокович не жалеет о пропуске US Open 2022
  • Gettyimages.ru

«Я ни о чём не жалею. Я имею в виду, мне действительно грустно, что не смог выступить, но это было осознанное решение. Я знал, какими будут последствия, и принял их», — цитирует Джоковича Planetsport.

Напомним, что Джокович пропустил US Open из-за отказа вакцинироваться. Граждане, въезжающие в США, в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

Победу в мужском одиночном турнире одержал 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Ранее стала известна реакция Джоковича на недопуск к US Open 2022.

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