Карпин: не будем отталкиваться от того, как играет сборная Киргизии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Киргизии.

«Не стали грузить футболистов Киргизией. Эту игру мы хотим сыграть так, как мы хотим, и не будем отталкиваться от того, как сборная Киргизии будет играть. Это наше желание, и это правильно», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

22 сентября все футболисты сборной России и тренерский штаб вылетят в Бишкек.

Ранее Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с командой Киргизии.