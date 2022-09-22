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Карпин: не будем отталкиваться от того, как играет сборная Киргизии

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Киргизии.
Карпин: не будем отталкиваться от того, как играет сборная Киргизии
  • РИА Новости

«Не стали грузить футболистов Киргизией. Эту игру мы хотим сыграть так, как мы хотим, и не будем отталкиваться от того, как сборная Киргизии будет играть. Это наше желание, и это правильно», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

22 сентября все футболисты сборной России и тренерский штаб вылетят в Бишкек.

Ранее Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с командой Киргизии.

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