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Кудерметова разгромила Гомес и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла мексиканку Фернанду Контрерас Гомес во втором круге турнира WTA.
Кудерметова разгромила Гомес и вышла в четвертьфинал турнира в Токио
  • AP

Россиянка одержала победу со счётом 6:0, 6:1.

Кудерметова сделала четыре эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из десяти и допустила три двойные ошибки. Гомес сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Кудерметовой станет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя.

Призовой фонд турнира составляет более $250 тыс.

Ранее сообщалось, что Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс стартовали с победы на турнире категории WTA 500 в Токио в парном разряде.

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