Осака снялась с турнира в Токио

Бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака приняла решение сняться с турнира WTA 500 в Токио.

«Для меня большая честь — иметь возможность играть перед потрясающими фанатами здесь, в Японии. Этот турнир был и всегда будет особенным для меня, и я хотела бы выйти сегодня на корт, но моё тело не позволяет мне сделать это. Спасибо вам за вашу поддержку на протяжении этой недели, увидимся в следующем году», — приводит слова Осаки официальный сайт WTA.

24-летняя теннисистка снялась с матча второго круга турнира с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майи из-за болезни.

Ранее сообщалось, что Осака за девять минут вышла во второй круг турнира в Японии.