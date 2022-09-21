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Руис — о трансфере в ПСЖ: невозможно отказать такому клубу

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Полузащитник Фабиан Руис прокомментировал трансфер из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен».
Руис — о трансфере в ПСЖ: невозможно отказать такому клубу
  • Gettyimages.ru
  • © Aurelien Meunier - PSG

«Невозможно было отказать такому клубу, как ПСЖ. У меня оставался год по контракту, и мы с «Наполи» были заинтересованы в том, чтобы найти другое место. Я думаю, это был хороший выбор», — цитирует футболиста El País.

Стоимость трансфера Руиса составила €24 млн. Футболист подписал контракт с ПСЖ на пять лет. 26-летний испанец провёл за французский клуб три матча, только в одной игре он вышел с первых минут.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов в 2022 году.

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