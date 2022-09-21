Мората: я несколько раз мог перейти в «Барселону», но Аллегри всё заблокировал

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, рассказал о несостоявшемся трансфере в «Барселону» в январе 2021 года.

«Это правда, со стороны «Барселоны» был интерес. Хави позвонил мне, и мы поговорили о футболе, обо всём. Мне было приятно. У меня было четыре или пять хороших возможностей, но Аллегри всё заблокировал. Мне было тяжело играть слева, но я это делал», — цитирует Морату Football Italia.

В сезоне-2021/22 испанец выступал за «Ювентус» на правах аренды. Форвард провёл за итальянский клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал девять результативных передач. Мората также защищал цвета «Ювентуса» с 2014 по 2015 год. Затем он выступал за «Реал», «Челси» и «Атлетико».

Его соглашение с «Атлетико» истекает по окончании сезона-2022/23.

Ранее «Реал Сосьедад» и «Атлетико» не смогли выявить победителя в матче Примеры.