Глава Федерации скейтбординга России: Мартинез поборется за попадание на Игры-2024

Посол Международной федерации скейтбординга (World Skate) Илья Вдовин рассказал, почему американец Ивон Мартинез принял решение выступать за Россию.

«Ивон сам вышел на нас через соцсеть и сказал: «Привет, ребята! Я хочу выступать за сборную России». Не так давно он выиграл Спартакиаду сильнейших спортсменов России в обеих олимпийских дисциплинах. У Ивона явно есть шансы побороться за попадание на Олимпиаду-2024», — цитирует президента Федерации скейтбординга России (ФСР) Газета.ru.

По его словам, ФСР даже не оформляла спортсмену российское гражданство. Вдовин дал понять, что Мартинез не собирается переходить в сборную США.

«У него мама русская, поэтому у него изначально было два паспорта», — заключил Вдовин.

Мартинез на Спартакиаде завоевал золотые медали в дисциплинах «парк» и «стрит».

Игры-2024 пройдут в Париже с 26 августа по 11 сентября.

Ранее в Федерации скейтбординга России рассказали об отборе на Игры-2024 в Париже.