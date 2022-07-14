В Федерации скейтбординга России рассказали об отборе на Игры-2024 в Париже

Исполнительный директор Федерации скейтбординга России Антон Стрюцков рассказал о ситуации с отбором на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Со своей стороны мы прилагаем все усилия и лучшие практики спортивной дипломатии, чтобы наших спортсменов вернули на международную арену, выражаем сдержанный оптимизм, надеемся, что это будет максимально быстро и случится в этом календарном году, потому что обратный отсчёт до Олимпийских игр уже пошёл», — цитирует Стрюцкова ТАСС.

Он напомнил, что соревнования под эгидой Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга (World Skate) являются отборочными на Олимпиаду. За каждый старт начисляются баллы в рейтинг спортсменов, по сумме которых решается, кто поедет на Игры в Париже.

Стрюцков также выразил уверенность, что международные федерации ни по одному виду спорта не пойдут на то, чтобы приостановить начисление рейтинговых очков спортсменам из-за того, что «Россия несправедливо не допущена на большинство международных стартов».

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету МОК. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии, скорее всего, не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Скейтбординг дебютировал в программе Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание Крэйга Риди о возможном недопуске россиян на летние Игры 2024 года в Париже.