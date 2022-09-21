Плиев подписал контракт с ФК «Уфа»

Защитник Заурбек Плиев продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа».

30-летний футболист перешёл в клуб из столицы Башкирии на правах свободного агента. Сроки контракта с игроком не уточняются, сообщает пресс-служба команды.

За «Уфу» выступает родной брат Заурбека Плиева Константин.

Плиев является воспитанником московского «Динамо». Помимо столичного клуба, он выступал за «Спартак» из Нальчика, казахстанские «Астану» и «Кайрат», а также за грозненский «Ахмат».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» объявил о подписании контракта с полузащитником «Уфы» Владиславом Камиловым.