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Плиев подписал контракт с ФК «Уфа»

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Защитник Заурбек Плиев продолжит карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа».
Плиев подписал контракт с ФК «Уфа»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

30-летний футболист перешёл в клуб из столицы Башкирии на правах свободного агента. Сроки контракта с игроком не уточняются, сообщает пресс-служба команды.

За «Уфу» выступает родной брат Заурбека Плиева Константин.

Плиев является воспитанником московского «Динамо». Помимо столичного клуба, он выступал за «Спартак» из Нальчика, казахстанские «Астану» и «Кайрат», а также за грозненский «Ахмат».

Ранее сообщалось, что «Ахмат» объявил о подписании контракта с полузащитником «Уфы» Владиславом Камиловым.

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