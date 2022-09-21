Кафанов: Карпин без разминки в кроссовках может забить любому вратарю сборной

Виталий Кафанов рассказал о скрытых способностях главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

«Обводящий удар сложно отбить, а он у него поставлен. Стресса у вратарей нет, это тренировка, рабочий процесс, другие игроки также забивают. Но понятно, что Карпин особняком. У него поставленный удар. Без разминки в кроссовках может подойти к мячу и забить», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

По словам тренера вратарей национальной команды, никто в сборной не сравнится с умениями Карпина.

«Может ли кто-то в сборной так забивать? Чтобы из десяти девять — вряд ли. Нужно огромное количество повторений, чтобы так бить. Это советская школа и огромный труд», — заключил Кафанов.

Сборная России 24 сентября проведёт контрольный матч против команды Киргизии в Бишкеке.

На сбор были вызваны четыре голкипера: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).