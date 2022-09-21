военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кафанов: Карпин без разминки в кроссовках может забить любому вратарю сборной

Короткая ссылка
Виталий Кафанов рассказал о скрытых способностях главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.
Кафанов: Карпин без разминки в кроссовках может забить любому вратарю сборной
  • РИА Новости

«Обводящий удар сложно отбить, а он у него поставлен. Стресса у вратарей нет, это тренировка, рабочий процесс, другие игроки также забивают. Но понятно, что Карпин особняком. У него поставленный удар. Без разминки в кроссовках может подойти к мячу и забить», — цитирует Кафанова «Матч ТВ».

По словам тренера вратарей национальной команды, никто в сборной не сравнится с умениями Карпина.

«Может ли кто-то в сборной так забивать? Чтобы из десяти девять — вряд ли. Нужно огромное количество повторений, чтобы так бить. Это советская школа и огромный труд», — заключил Кафанов.

Сборная России 24 сентября проведёт контрольный матч против команды Киргизии в Бишкеке. 

На сбор были вызваны четыре голкипера: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Иван Ломаев («Крылья Советов»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить