Соболев и Джикия вернулись в общую группу сборной России
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По информации РИА Новости, футболисты занимались в общей группе.
Напомним, что 20 сентября Соболев тренировался отдельно от команды, а Джикия пропустил занятия.
В настоящий момент сборная России проводит сбор в Новогорске. 24 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Киргизии в Бишкеке.
Ранее Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.