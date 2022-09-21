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Соболев и Джикия вернулись в общую группу сборной России

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Нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия вернулись в общую группу сборной России по футболу на тренировочном сборе в Новогорске.
Соболев и Джикия вернулись в общую группу сборной России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации РИА Новости, футболисты занимались в общей группе.

Напомним, что 20 сентября Соболев тренировался отдельно от команды, а Джикия пропустил занятия.

В настоящий момент сборная России проводит сбор в Новогорске. 24 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Киргизии в Бишкеке.

Ранее Никита Баженов отреагировал на отстранение сборной России от квалификации Евро-2024.

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