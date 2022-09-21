Самсонова обыграла чемпионку Уимблдона Рыбакину на старте турнира в Токио
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В матче первого круга россиянка обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.
В следующем раунде Самсонова встретится с китаянкой Ван Синьюй. Матч запланирован на 22 сентября.
Напомним, что Рыбакина является победительницей Открытого чемпионата Великобритании — 2022.
Ранее Анна Блинкова обыграла Варвару Грачёву на старте турнира в Сеуле.