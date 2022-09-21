Федерер объяснил решение завершить карьеру

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру.

«Последние три года были тяжёлыми. Я знал, что в прошлом году ходил по очень тонкому льду, сыграв на Уимблдоне. Я пытался вернуться, но был предел тому, что я мог сделать. И я перестал в это верить», — цитирует Федерера BBC.

20-кратный чемпион турниров Большого шлема Федерер объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее сообщалось, что Роджер Федерер выступит на Кубке Лэйвера только в парном разряде.