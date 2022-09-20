Кутепов: помимо «Торпедо», был вариант с «Пари Нижний Новгород»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как выбирал себе новый клуб минувшим летом.

«Был конкретный вариант с «Пари Нижний Новгород». Мы уже обсуждали условия контракта, но внутренний голос подсказал, что лучше будет в «Торпедо». В том числе из-за Москвы. В Европе был вариант в Турции, но они позже выходят из отпуска, на трансферном рынке не торопятся», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

29-летний футболист 1 июля заключил контракт со столичным клубом на один год. До этого он на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Кутепов пожелал удачи российскому нападающему Александру Кокорину в кипрском «Арисе».