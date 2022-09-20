военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Кутепов: помимо «Торпедо», был вариант с «Пари Нижний Новгород»

Короткая ссылка
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как выбирал себе новый клуб минувшим летом.
Кутепов: помимо «Торпедо», был вариант с «Пари Нижний Новгород»
  • РИА Новости

«Был конкретный вариант с «Пари Нижний Новгород». Мы уже обсуждали условия контракта, но внутренний голос подсказал, что лучше будет в «Торпедо». В том числе из-за Москвы. В Европе был вариант в Турции, но они позже выходят из отпуска, на трансферном рынке не торопятся», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

29-летний футболист 1 июля заключил контракт со столичным клубом на один год. До этого он на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Кутепов пожелал удачи российскому нападающему Александру Кокорину в кипрском «Арисе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить