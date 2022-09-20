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Фигурист Ходыкин — о программе на новый сезон: мы идём против правил

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Призёр чемпионата Европы в парном катании Денис Ходыкин, выступающий с Дарьей Павлюченко, рассказал о программе на сезон-2022/23.
Фигурист Ходыкин — о программе на новый сезон: мы идём против правил
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я уже начинал говорить, что новая короткая программа будет вообще вне формата. Мы идём против правил, жертвуем уровнями, нарочно делаем так, чтобы элемент вылетал из распечатки. Подбор музыки, стиль достаточно необычные. Изначально не так удавалось чувствовать эту программу, я не понимал некоторые движения. Это ново, поэтому хочется сделать лучше», — цитирует Ходыкина Sport24.

Фигуристы вызваны на сбор взрослой сборной России в Новогорск в преддверии контрольных прокатов сборной России. На прокатах в соревновании пар выступят Бойкова — Козловский, Мишина — Галлямов, Тарасова — Морозов, Акопова — Рахманин, Павлюченко — Ходыкин.

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