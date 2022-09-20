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Карпин: волнуюсь за российских игроков «Зенита», им сложно пробиваться в основу

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, за карьеру каких игроков он переживает.
Карпин: волнуюсь за российских игроков «Зенита», им сложно пробиваться в основу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Переживаю за Даниила Кругового, Зелимхана Бакаева. Волнуюсь за всех российских футболистов «Зенита», так как им сложно пробиваться в основу. Но в случае с Бакаевым это его выбор. Я с ним разговаривал. Объяснял, что будет сложно пробиваться», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Зенит» заключил контракт с Бакаевым по схеме «3 + 1». Футболист покинул «Спартак» по окончании сезона-2021/22.

Ранее Карпин подтвердил информацию об игре национальной команды с Ираном.

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