Карпин: волнуюсь за российских игроков «Зенита», им сложно пробиваться в основу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, за карьеру каких игроков он переживает.

«Переживаю за Даниила Кругового, Зелимхана Бакаева. Волнуюсь за всех российских футболистов «Зенита», так как им сложно пробиваться в основу. Но в случае с Бакаевым это его выбор. Я с ним разговаривал. Объяснял, что будет сложно пробиваться», — сказал Карпин на пресс-конференции.

«Зенит» заключил контракт с Бакаевым по схеме «3 + 1». Футболист покинул «Спартак» по окончании сезона-2021/22.

Ранее Карпин подтвердил информацию об игре национальной команды с Ираном.