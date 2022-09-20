Путин поддержал идею товарищеского матча России с Боснией и Герцеговиной
- РИА Новости
«Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», — сказал Путин.
Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.
Встреча с Киргизией пройдёт в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. С 19 по 22 сентября команда Валерия Карпина будет тренироваться в Новогорске.
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Георгий Джикия пропускает тренировку сборной России по футболу.