Камоцци высказался о возможном отстранении сборной России от жеребьёвки Евро-2024

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию о возможном отстранении сборной России от участия в жеребьёвке чемпионата Европы — 2024.

«Отстранение — это трагедия? Я глубоко сожалею, если это действительно произойдёт. Мне очень жаль», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В международном турнире примут участие 24 сборные.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024.