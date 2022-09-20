Камоцци высказался о возможном отстранении сборной России от жеребьёвки Евро-2024
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«Отстранение — это трагедия? Я глубоко сожалею, если это действительно произойдёт. Мне очень жаль», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.
Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. В международном турнире примут участие 24 сборные.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что сборной России не будет на жеребьёвке Евро-2024.