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В ЦСКА заявили, что до сих пор не получили деньги за Влашича

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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «Вест Хэм» ещё не заплатил €9 млн за трансфер полузащитника Николы Влашича.
В ЦСКА заявили, что до сих пор не получили деньги за Влашича
  • globallookpress.com
  • © Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency

«Они не хотят платить, пользуясь нынешней обстановкой, или реально не могут из-за санкций? К сожалению, здесь присутствует фактор нежелания. Есть способ платить, не нарушая правил», — цитирует Бабаева газета «Известия».

Хорватский полузащитник перешёл в «Вест Хэм» из армейского клуба в августе 2021 года. В минувшем сезоне Влашич провёл в составе «молотобойцев» 31 матч, забил один гол и отдал две голевые передачи.

В настоящий момент игрок защищает цвета «Торино».

Ранее сообщалось, что «Торино» досрочно выкупит Влашича у «Вест Хэма» за €15 млн.

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