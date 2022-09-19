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Сульянов — о бое Емельяненко — Дацик: под угрозой срыва бой ни разу не находился

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Владелец российской профессиональной лиги кулачных боёв Hardcore Fighting Анатолий Сульянов высказался о бое Александра Емельяненко и Вячеслава Дацика.
Сульянов — о бое Емельяненко — Дацик: под угрозой срыва бой ни разу не находился
  • РИА Новости

«Опасений нет никаких, что бой сорвётся. Под угрозой срыва бой не находился ни разу. Если только Дацик не передумает проиграть мне миллион и не откажется. В Емельняненко полностью уверен. Уверен, 13 лет ожидания не позволят никому сделать шаг в сторону с этого пути и мы увидим самый бескомпромиссный бой», — сказал Сульянов на пресс-конференции.

За свою карьеру Емельяненко-младший провёл 38 поединков по правилам смешанных единоборств. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. По правилам бокса он бился дважды. В 2009 году разошёлся миром с Хизиром Плиевым, а десять лет спустя нокаутировал известного пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В послужном списке Дацика значатся 13 побед и 16 поражений в поединках по правилам MMA. По боксу он провёл семь схваток: четыре выиграл, три проиграл.

Ранее сообщалось, что пресс-конференция Дацика и Емельяненко была приостановлена из-за сообщения о бомбе.

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