Защитник Кунде рассказал, почему перешёл в «Барселону»
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«Мне было интересно стать частью этой новой волны в поисках титулов и вернуть «Барселону» туда, где она всегда была, среди лучших», — приводит слова Кунде GFFN.
23-летний футболист подписал контракт с каталонским клубом на пять лет. Отступные за игрока составят €1 млрд.
В сезоне-2021/22 защитник провёл за «Севилью» 44 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее Кунде рассказал, как Хосеп Гвардиола звал его в «Манчестер Сити».