Защитник Кунде рассказал, почему перешёл в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился, почему перешёл в каталонский клуб из «Севильи».

«Мне было интересно стать частью этой новой волны в поисках титулов и вернуть «Барселону» туда, где она всегда была, среди лучших», — приводит слова Кунде GFFN.

23-летний футболист подписал контракт с каталонским клубом на пять лет. Отступные за игрока составят €1 млрд.

В сезоне-2021/22 защитник провёл за «Севилью» 44 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кунде рассказал, как Хосеп Гвардиола звал его в «Манчестер Сити».