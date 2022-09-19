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Защитник Кунде рассказал, почему перешёл в «Барселону»

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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде поделился, почему перешёл в каталонский клуб из «Севильи».
Защитник Кунде рассказал, почему перешёл в «Барселону»
  • Gettyimages.ru

«Мне было интересно стать частью этой новой волны в поисках титулов и вернуть «Барселону» туда, где она всегда была, среди лучших», — приводит слова Кунде GFFN.

23-летний футболист подписал контракт с каталонским клубом на пять лет. Отступные за игрока составят €1 млрд.

В сезоне-2021/22 защитник провёл за «Севилью» 44 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кунде рассказал, как Хосеп Гвардиола звал его в «Манчестер Сити».

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