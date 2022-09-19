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Агент Щенникова: переговоры с ЦСКА о продлении контракта пока что не ведём

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Агент Георгия Щенникова Сергей Пушкин прокомментировал новость, что ЦСКА не будет продлевать контракт с защитником.
Агент Щенникова: переговоры с ЦСКА о продлении контракта пока что не ведём
  • Gettyimages.ru

«Комментарий по этой новости может дать только автор этой новости. Переговоры с ЦСКА о продлении контракта с Щенниковым пока что не ведём», — цитирует Пушкина «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что у футболиста контракт с армейским клубом до 2023 года.

31-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Он провёл за клуб 362 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА не планирует продлевать контракт с Щенниковым.

 

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