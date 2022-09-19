Агент Щенникова: переговоры с ЦСКА о продлении контракта пока что не ведём
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«Комментарий по этой новости может дать только автор этой новости. Переговоры с ЦСКА о продлении контракта с Щенниковым пока что не ведём», — цитирует Пушкина «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что у футболиста контракт с армейским клубом до 2023 года.
31-летний Щенников является воспитанником ЦСКА. Он провёл за клуб 362 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал 15 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА не планирует продлевать контракт с Щенниковым.