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Селихов: «Спартак» мог довести до разгрома матч с «Локомотивом»

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Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу в матче десятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».
Селихов: «Спартак» мог довести до разгрома матч с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Мы могли довести дело до разгрома, где-то не хватило последнего удара. Есть игровые моменты, где у нас были недочёты, тренер расскажет. Главное — три очка и победа в дерби», — цитирует Селихова «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Победный мяч забил Александр Соболев на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26 очков).

Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.



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