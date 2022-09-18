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Гогниев заявил, что «Химкам» надо работать над психологией

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Краснодара» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гогниев заявил, что «Химкам» надо работать над психологией
  • РИА Новости

«Я всегда говорил, что результат придёт. Мы разобрали команду соперника, получалось очень многое оба тайма. Пропустили и первый мяч нелогичный, второй со стандарта, стало 0:2, после этого тяжело было психологически команде. Надо прибавлять с точки зрения психологии, потому что мы получаем поражения, когда играет хорошо, это сказывается на психологии», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».

Сергей Юран был уволен из «Химок» 9 августа. Пост главного тренера занял Николай Писарев. 31 августа клуб отправил его в отставку после четырёх поражений подряд. Новым тренером стал Спартак Гогниев.

Специалист возглавлял подмосковный клуб в 2008, 2020 и 2022 годах.

Матч прошёл на стадионе «Краснодара» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян (7-я минута), Кривцов (33-я) и Кутовой (90 + 6).

Единственный мяч в составе гостей забил Кухарчук на 57-й минуте.

«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение подмосковной команды в матче десятого тура РПЛ от «Краснодара».

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