Гогниев заявил, что «Химкам» надо работать над психологией
- РИА Новости
«Я всегда говорил, что результат придёт. Мы разобрали команду соперника, получалось очень многое оба тайма. Пропустили и первый мяч нелогичный, второй со стандарта, стало 0:2, после этого тяжело было психологически команде. Надо прибавлять с точки зрения психологии, потому что мы получаем поражения, когда играет хорошо, это сказывается на психологии», — приводит слова Гогниева «Матч ТВ».
Сергей Юран был уволен из «Химок» 9 августа. Пост главного тренера занял Николай Писарев. 31 августа клуб отправил его в отставку после четырёх поражений подряд. Новым тренером стал Спартак Гогниев.
Специалист возглавлял подмосковный клуб в 2008, 2020 и 2022 годах.
Матч прошёл на стадионе «Краснодара» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян (7-я минута), Кривцов (33-я) и Кутовой (90 + 6).
Единственный мяч в составе гостей забил Кухарчук на 57-й минуте.
«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.
Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение подмосковной команды в матче десятого тура РПЛ от «Краснодара».