военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терюшков — о «Химках»: становится видна философия футбола, которую проповедует Гогниев

Короткая ссылка
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение подмосковной команды в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара».
Терюшков — о «Химках»: становится видна философия футбола, которую проповедует Гогниев
  • РИА Новости

«Несмотря на результат, матч мне понравился. Играли агрессивно и интересно. Становится видна философия футбола, которую проповедует Спартак Гогниев. Не повезло с первым голом, пропустили быстрый мяч. Могу сказать, что вторую игру подряд мы проводим с достаточно хорошим превосходством», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что позитивно оценивает работу Гогниева. По его словам, видно, что команда стала другой.

Матч прошёл на стадионе «Краснодара» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян (7-я минута), Кривцов (33-я) и Кутовой (90 + 6).

Единственный мяч в составе гостей забил Кухарчук на 57-й минуте.

«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал победу над «Химками» в матче десятого тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить