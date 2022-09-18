Терюшков — о «Химках»: становится видна философия футбола, которую проповедует Гогниев

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал поражение подмосковной команды в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара».

«Несмотря на результат, матч мне понравился. Играли агрессивно и интересно. Становится видна философия футбола, которую проповедует Спартак Гогниев. Не повезло с первым голом, пропустили быстрый мяч. Могу сказать, что вторую игру подряд мы проводим с достаточно хорошим превосходством», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что позитивно оценивает работу Гогниева. По его словам, видно, что команда стала другой.

Матч прошёл на стадионе «Краснодара» и завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Краснодара» забитыми мячами отметились Сперцян (7-я минута), Кривцов (33-я) и Кутовой (90 + 6).

Единственный мяч в составе гостей забил Кухарчук на 57-й минуте.

«Краснодар» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками. «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» одержал победу над «Химками» в матче десятого тура РПЛ.