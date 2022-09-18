Ретивых — о смене спортсменами гражданства: государство тратит деньги, но об этом никто не задумывается

Двукратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых высказался на тему о возможной смене российскими спортсменами гражданства ради выступления на международных соревнованиях.

«Смогут ли они потом вернуть российское гражданство? Вот о чём речь. Если ты любишь свою страну и дело, которым ты занимаешься… Получается, в данной ситуации атлет думает только о своей карьере, а государство, регионы же тратили деньги на них. Почему‑то об этом никто не задумывается», — сказал Ретивых «Матч ТВ».

По его словам, сборные России существуют на государственные деньги. Таким образом, страна буквально даёт атлетам возможность выступать, за что ей нужно отдать должное.

При этом Ретивых подчеркнул, что возможная смена гражданства — личное право любого спортсмена, а он не вправе осуждать кого-либо за это.

Ретивых являетя трёхкратным медалистом чемпионатов мира по лыжным гонкам. На турнире 2019 года в Зеефельде он завоевал бронзовую награду в личном спринте, а также помог сборной России взять серебро в командном. Два года спустя он в состав национальной команды занял третье место в данной дисциплине в Оберстдорфе.

Ранее Ретивых признался, что ему не хватает конкуренции на летнем чемпионате России.