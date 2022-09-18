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Ретивых: мне не хватает конкуренции на ЧР без Большунова и Терентьева

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Призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых высказался о летнем чемпионате России по лыжероллерам в Тюмени.

«Конечно, было бы совершенно другое развитие в забегах, в финале, если бы Саша Большунов и Саша Терентьев бежали. Но вот их не было, и тоже будто всем всё равно, выступают ли они (смеётся). Понятно, что мне хочется бегать с лучшими. Для меня это будет гораздо тяжелее тогда, но и интереснее», — цитирует Ретивых «Матч ТВ».

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Большунов пропускает летний чемпионат России. Также в ЧР не смог принять участие Терентьев. Лыжники недавно перенесли болезнь.

Ранее Александр Панжинский поделился мнением, что пропуск одного сезона не скажется на уровне лыж в России.











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