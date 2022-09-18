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Менеджер Бивола сообщил, что бой-реванш против Альвареса может пройти весной 2023 года

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Менеджер российского боксёра Дмитрия Бивола Вадим Корнилов рассказал, когда спортсмен может провести бой-реванш с Саулем Альваресом.
Менеджер Бивола сообщил, что бой-реванш против Альвареса может пройти весной 2023 года
  • Gettyimages.ru

«Если всё будет идти по плану, то будут обсуждаться март или май 2023 года», — цитирует Корнилова ТАСС.

Бивол 8 мая в девятый раз защитил титул чемпиона мира WBA в полутяжёлой весовой категории. 31-летний российский боксёр на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе победил Альвареса единогласным решением судей со счётом 115:113.

18 сентября прошёл третий поединок между Альваресом и Геннадием Головкиным на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе и продлился все запланированные 12 раундов. По их итогам судьи встали на сторону Альвареса — 116:112, 115:113 (двое).

Для Сауля эта победа стала 58-й в карьере. Также в его послужном списке значатся две ничьи и два поражения (58-2-2). Геннадий потерпел второе поражение (43-2-1).

Бивол проведёт следующий бой с мексиканцем Хилберто Рамиресом 5 ноября в Абу-Даби.

Ранее Альварес заявил, что намерен взять реванш у российского боксёра Дмитрия Бивола за поражение в бою за титул WBA в полутяжёлом весе.

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