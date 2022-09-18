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Плющенко рассказал, что надеется порадовать детей новым шоу с участием Трусовой

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что надеется порадовать детей шоу «Снегурочка» с участием серебряного призёра Игр в женском одиночном катании Александры Трусовой и олимпийского чемпиона в команде Марка Кондратюка.
Плющенко рассказал, что надеется порадовать детей новым шоу с участием Трусовой
  • РИА Новости

«Шоу «Снегурочка» у нас будет очень сильное в этом году. И Саша Трусова в главной роли, и Марк Кондратюк, много-много звёзд будет. Как мы всё успеваем? Это наша профессия, мы уже 8—10 лет делаем сказки-шоу, надо радовать нашего зрителя, детей, в этом году у нас сильный проект будет», — цитирует Плющенко ТАСС.

Мероприятие пройдёт с 28 декабря по 3 января.

Напомним, что в сезоне-2020/21 Трусова тренировалась под руководством Плющенко. Специалист привёл её к бронзовой медали чемпионата мира.

18-летняя фигуристка на Олимпиаде в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой.

Ранее Трусова определилась с музыкой для программ в новом сезоне.

 

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