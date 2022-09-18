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В ПСЖ подтвердили планы продлить контракты с Месси и Рамосом

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Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш заявил, что клуб готов продлить контракты с Лионелем Месси и Серхио Рамосом.
В ПСЖ подтвердили планы продлить контракты с Месси и Рамосом
  • AP

«Я очень рад за Месси, прошлый сезон был для него сложным. Он пошёл на кардинальное изменение уклада жизни, переехал в новое место и новую лигу. Надеюсь, он останется в ПСЖ. Рамос недоволен прошлым сезоном. Я хорошо его знаю, его ждёт отличный сезон. Продлить контракт? Почему бы и нет?» — цитирует Кампуша RMC Sport.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в семи матчах команды, забил три гола и сделал семь результативных передач.

В текущем сезоне Рамос принял участие только в десяти матчах команды во всех турнирах и забил один мяч.

Напомним, что Рамос перешёл в ПСЖ летом 2021 года. Он покинул мадридский «Реал», за который выступал с 2005 года.

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