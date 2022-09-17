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Хэмилтон: неважно, смогу ли я победить в этом сезоне «Формулы-1»

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Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон поделился своими перспективами в 2022 году.
Хэмилтон: неважно, смогу ли я победить в этом сезоне «Формулы-1»
  • AP

«Я не знаю, на каких трассах машина проявит себя хорошо. Мы были удивлены в Нидерландах, что ощущения в болиде стали гораздо лучше в сравнении с предыдущей гонкой в Бельгии. Надеюсь, оставшиеся Гран-при будут больше похожи на Венгрию и Зандворт», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.

Напомним, что пилот Mercedes является семикратным чемпионом «Формулы-1». По этому показателю он делит рекорд с Михаэлем Шумахером.

В нынешнем сезоне в личном зачёте лидирует гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ранее Макс Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии.

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