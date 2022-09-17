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Трусова и Кондратюк выступят в ледовом шоу Плющенко «Снегурочка»

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Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова примет участие в ледовом шоу «Снегурочка».
Трусова и Кондратюк выступят в ледовом шоу Плющенко «Снегурочка»
  • Gettyimages.ru

В шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко также выступит чемпион Европы и России Марк Кондратюк.

Мероприятие пройдёт с 28 декабря по 3 января.

Напомним, что в сезоне-2020/21 Трусова тренировалась под руководством Плющенко. Специалист привёл её к бронзовой медали чемпионата мира.

Ранее Дмитрий Дорофеев ответил на вопрос о возможном выступлении Александры Трусовой на соревнованиях по скоростному бегу на коньках.

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