Трусова и Кондратюк выступят в ледовом шоу Плющенко «Снегурочка»
- Gettyimages.ru
В шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко также выступит чемпион Европы и России Марк Кондратюк.
Мероприятие пройдёт с 28 декабря по 3 января.
Напомним, что в сезоне-2020/21 Трусова тренировалась под руководством Плющенко. Специалист привёл её к бронзовой медали чемпионата мира.
Ранее Дмитрий Дорофеев ответил на вопрос о возможном выступлении Александры Трусовой на соревнованиях по скоростному бегу на коньках.