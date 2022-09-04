Дорофеев: не считаю популяризацией, когда кто-то разово приходит в вид спорта
- РИА Новости
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«У фигуристов свой мир — медийность, собачки. Они к этому привыкли. Мы просто про другое. К тому же я не считаю, что это популяризация вида спорта, в который вот так кто-то разово приходит. Не все, кто ездит на машине, могут выступать в «Формуле-1», — цитирует Дорофеева «Матч ТВ».
По его словам, участие Трусовой в соревнованиях по бегу на коньках не имеет никакого отношения к популяризации этого вида спорта.
22 августа 18-летняя спортсменка заявила о желании попробовать себя в большом теннисе.
Фигуристка также участвовала в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, где с первой попытки показала результат 3,80 м.
Ранее сообщалось, что Трусова посетит турнир ММА Серия-55: Grand Arena в Москве.