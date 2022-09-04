Дорофеев: не считаю популяризацией, когда кто-то разово приходит в вид спорта

Тренер российских конькобежцев Дмитрий Дорофеев ответил на вопрос о возможном выступлении серебряной призёрки Олимпийских игр Александры Трусовой на соревнованиях по скоростному бегу на коньках.

«У фигуристов свой мир — медийность, собачки. Они к этому привыкли. Мы просто про другое. К тому же я не считаю, что это популяризация вида спорта, в который вот так кто-то разово приходит. Не все, кто ездит на машине, могут выступать в «Формуле-1», — цитирует Дорофеева «Матч ТВ».

По его словам, участие Трусовой в соревнованиях по бегу на коньках не имеет никакого отношения к популяризации этого вида спорта.

22 августа 18-летняя спортсменка заявила о желании попробовать себя в большом теннисе.

Фигуристка также участвовала в турнире по прыжкам в длину на Неделе лёгкой атлетики в Москве, где с первой попытки показала результат 3,80 м.

Ранее сообщалось, что Трусова посетит турнир ММА Серия-55: Grand Arena в Москве.