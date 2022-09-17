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Хавбек ЦСКА Медина заявил, что отказался бы переходить в «Зенит»

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Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина рассказал, в какой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) он никогда не перейдёт.

«Что ты скажешь «Зениту»? Я счастлив находиться в ЦСКА и не собираюсь думать о другом. В России ты будешь играть только за ЦСКА? Может быть, да», — цитирует Медину «РБ Спорт».

Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента в начале 2022 года.

Команда из Санкт-Петербурга (23 очка) лидирует в чемпионате России. Армейский клуб (20) располагается на втором месте. 

Ранее ЭСК признала все решения Сергея Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар» верными. 




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