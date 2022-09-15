ЭСК признала все решения Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар» верными

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) поддержала решения арбитра Сергея Иванова в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Краснодар».

ЭСК РФС признала решения арбитра Сергея Иванова верными, сообщает официальный сайт РФС.

Краснодарский клуб просил проверить назначенные в их ворота пенальти на 26-й и 45 + 4-й минутах, непоставленный 11-метровый удар в ворота армейцев на 45 + 1-й минуте и эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте.

11 сентября в РФС заявили, что не будут принимать экстренных мер по работе судей на матче «Краснодар» — ЦСКА.

Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с жалобой на судейство в матче девятого тура чемпионата России с ЦСКА.