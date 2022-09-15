ЭСК признала все решения Иванова в матче ЦСКА — «Краснодар» верными
- РИА Новости
ЭСК РФС признала решения арбитра Сергея Иванова верными, сообщает официальный сайт РФС.
Краснодарский клуб просил проверить назначенные в их ворота пенальти на 26-й и 45 + 4-й минутах, непоставленный 11-метровый удар в ворота армейцев на 45 + 1-й минуте и эпизод с перебитым пенальти на 59-й минуте.
11 сентября в РФС заявили, что не будут принимать экстренных мер по работе судей на матче «Краснодар» — ЦСКА.
Ранее гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с жалобой на судейство в матче девятого тура чемпионата России с ЦСКА.