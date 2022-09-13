В «Краснодаре» ответили на вопрос о решении ЭСК РФС по судейству в матче с ЦСКА
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«Мы обратились в ЭСК. Есть ли решение? Пока нет. Эмоциональная ли это история? Давайте не буду я с вами на эту тему сейчас разговаривать. Всё узнаете из наших социальных сетей», — приводит слова Хашига «РБ Спорт».
Напомним, что «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча с ЦСКА. Клуб просит расследовать четыре эпизода в игре.
11 сентября в РФС заявили, что не будут принимать экстренных мер по работе судей на матче между «Краснодаром» и ЦСКА.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в матче девятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».