В «Краснодаре» ответили на вопрос о решении ЭСК РФС по судейству в матче с ЦСКА

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с жалобой на судейство в матче девятого тура чемпионата России с ЦСКА.

«Мы обратились в ЭСК. Есть ли решение? Пока нет. Эмоциональная ли это история? Давайте не буду я с вами на эту тему сейчас разговаривать. Всё узнаете из наших социальных сетей», — приводит слова Хашига «РБ Спорт».

Напомним, что «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча с ЦСКА. Клуб просит расследовать четыре эпизода в игре.

11 сентября в РФС заявили, что не будут принимать экстренных мер по работе судей на матче между «Краснодаром» и ЦСКА.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в матче девятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром».