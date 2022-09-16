СКА одержал седьмую победу подряд со старта сезона КХЛ
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Романа Ротенберга.
В составе СКА шайбы забросили Игорь Ожиганов (33-я минута), Степан Фальковский (34-я) и Дмитрий Яшкин (54-я). У «Динамо» отличились Эрик О'Делл (десятая) и Дмитрий Рашевский (42-я).
Команда из Санкт-Петербурга (14 очков) лидирует в Западной конференции. Бело-голубые (десять очков) располагаются на втором месте.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.