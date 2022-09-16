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СКА одержал седьмую победу подряд со старта сезона КХЛ

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Санкт-петербургский СКА в гостях нанёс поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА одержал седьмую победу подряд со старта сезона КХЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе СКА шайбы забросили Игорь Ожиганов (33-я минута), Степан Фальковский (34-я) и Дмитрий Яшкин (54-я). У «Динамо» отличились Эрик О'Делл (десятая) и Дмитрий Рашевский (42-я).

Команда из Санкт-Петербурга (14 очков) лидирует в Западной конференции. Бело-голубые (десять очков) располагаются на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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