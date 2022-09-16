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Роднина считает, что с российского спорта не снимут санкции в ближайшее время

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением, что в ближайшее время санкции с российских спортсменов сняты не будут.
Роднина считает, что с российского спорта не снимут санкции в ближайшее время
  • РИА Новости

«Любая федерация и специалист в спорте скажут, что хочется смотреть сильнейших. Это всегда конкуренция. Без России это неполный состав. Одно дело, когда есть ошибки, допинг, нарушения правил. А здесь скопом всех наказали», — приводит слова Родниной Sport24.

Она также заявила, что МОК может только дать совет, рекомендацию или разрешение. По её словам, решать всё будут федерации, поэтому потепления в ближайшее время не стоит ждать.

16 сентября Конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение IBU продлить отстранение российских спортсменов.

 

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