Тихонов заявил, что россиян допустят до международных турниров, когда Европа замёрзнет
- РИА Новости
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«Ничего удивительного в этом нет, но я считаю, что исполком самый безголовый. Они не принимают собственное решение, а ждут, как подскажет МОК. Было всё предсказуемо, никто в этом сомневался. Как долго протянется всё? Как замёрзнет Европа, так и всё закончится», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.
16 сентября Конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.