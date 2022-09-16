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Тихонов заявил, что россиян допустят до международных турниров, когда Европа замёрзнет

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) продлить отстранение российских спортсменов.
Тихонов заявил, что россиян допустят до международных турниров, когда Европа замёрзнет
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Ничего удивительного в этом нет, но я считаю, что исполком самый безголовый. Они не принимают собственное решение, а ждут, как подскажет МОК. Было всё предсказуемо, никто в этом сомневался. Как долго протянется всё? Как замёрзнет Европа, так и всё закончится», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

16 сентября Конгресс IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что IBU не вернёт россиян на международные старты.

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