Терюшков заявил, что в ближайшее время в «Химках» объявят нового генерального директора

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда подмосковный клуб объявит имя нового генерального директора.

«Химки» объявят имя нового генерального директора либо сегодня вечером, либо завтра. Это всё, что я могу сказать вам по этому вопросу. Покинул ли Ульянов свой пост? Не могу сказать», — приводит слова Терюшкова Sport24.

«Матч ТВ» сообщал, что генеральный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов покинет свой пост до 10 сентября.

8 июня должность генерального директора «Химок» занял Дмитрий Ульянов, сменив на этом посту Владимира Габулова, который объявил об уходе 5 мая.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) «Химки» занимают 13-е место с восемью очками.

Ранее сообщалось, что новым генеральным директором «Химок» может стать Николай Оленев.