Комличенко: «Спартак» не суперпринципиальный соперник для «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал об отношении команды к матчам со «Спартаком».

«Спартак» для нас не суперпринципиальный соперник, на которого мы настраиваемся больше всего. Георгич не просит нас: «Это «Спартак»! Победите для меня». Важнее, что это команда из топ-5», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» находится на третьей позиции в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Спартак» занимает пятое место (16 очков).

Ранее Франко Камоцци заявил, что у «Спартака» было достаточно игроков для победы над «Ростовом».