военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Камоцци считает, что у «Спартака» было достаточно игроков для победы над «Ростовом»

Короткая ссылка
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что у красно-белых достаточно игроков для того, чтобы побеждать в чемпионате России.
Камоцци считает, что у «Спартака» было достаточно игроков для победы над «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Спартаку» не хватает длины скамейки? Нет, это не так. Безусловно, у «Спартака» достаточно игроков, чтобы побеждать такие команды, как «Ростов», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

После девятого тура чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» и «Ростова».

Ранее бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал красно-белых за игру в обороне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить