Камоцци считает, что у «Спартака» было достаточно игроков для победы над «Ростовом»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что у красно-белых достаточно игроков для того, чтобы побеждать в чемпионате России.

«Спартаку» не хватает длины скамейки? Нет, это не так. Безусловно, у «Спартака» достаточно игроков, чтобы побеждать такие команды, как «Ростов», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

После девятого тура чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» и «Ростова».

Ранее бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал красно-белых за игру в обороне.