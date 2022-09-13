Камоцци считает, что у «Спартака» было достаточно игроков для победы над «Ростовом»
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«Спартаку» не хватает длины скамейки? Нет, это не так. Безусловно, у «Спартака» достаточно игроков, чтобы побеждать такие команды, как «Ростов», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.
После девятого тура чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» и «Ростова».
Ранее бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал красно-белых за игру в обороне.