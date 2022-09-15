Усик заявил, что хочет провести бой с Уайлдером

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF украинский боксёр Александр Усик заявил, что хочет подраться с Деонтеем Уайлдером.

«Не испытываю особых чувств по поводу боя Фьюри с Джошуа. Сейчас моя команда работает лишь над тем, чтобы вернуть меня на ринг. Проблема лишь в том, что Фьюри сам не позволяет фанатам увидеть один из лучших поединков в истории», — цитирует Усика The Ring.

Он также подчеркнул, что со спортивной точки зрения Фьюри должен проводить поединок с ним.

«С кем я хотел бы бой? С Деонтеем Уайлдером. Этот поединок, скорее всего, состоится в США», — заключил Усик.

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с Джошуа.

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее менеджер Усика Эгис Климас прокомментировал решение Фьюри провести бой с Джошуа.