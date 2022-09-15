Менеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него

Менеджер украинского боксёра Александра Усика, являющегося чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF, Эгис Климас прокомментировал решение Тайсона Фьюри провести бой с Энтони Джошуа.

«Что будет, если Джошуа побьёт Фьюри? Они с Усиком пойдут на третий поединок, который отодвинет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, Фьюри боится Усика и бежит от него. Он видит опасность в Александре», — приводит слова Климаса The Ring.

Он также подчеркнул, что следующий поединок Усик проведёт с победителем боя Деонтей Уайлдер (США) — Роберт Хелениус (Финляндия).

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с Джошуа.

34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа и Фьюри должен пройти 3 декабря.