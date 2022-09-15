Менеджер Усика: Фьюри боится Александра и бежит от него
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«Что будет, если Джошуа побьёт Фьюри? Они с Усиком пойдут на третий поединок, который отодвинет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Я думаю, Фьюри боится Усика и бежит от него. Он видит опасность в Александре», — приводит слова Климаса The Ring.
Он также подчеркнул, что следующий поединок Усик проведёт с победителем боя Деонтей Уайлдер (США) — Роберт Хелениус (Финляндия).
Напомним, что Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). Усик вызвал Фьюри на бой сразу после поединка с Джошуа.
34-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.
Ранее сообщалось, что бой Джошуа и Фьюри должен пройти 3 декабря.