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Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в первой практике Гран-при США

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Российский гонщик Роберт Шварцман, являющийся тест-пилотом Ferrari, впервые примет участие в «Формуле-1» в первой сессии свободных заездов Гран-при США в Остине.
Шварцман дебютирует в «Формуле-1» в первой практике Гран-при США
  • Gettyimages.ru

Российский пилот будет пилотировать болид итальянской команды в первой тренировке Гран-при США в Остине, сообщает пресс-служба команды в своих социальных сетях. Отмечается, что пока неизвестно, кого из основных пилотов заменит Шварцман.

Шварцман является вице-чемпионом «Формулы-2» 2021 года. В нынешнем сезоне он должен провести три пятничные тренировки в составе команды «Формулы-1» Ferrari.

Руководство Международной автомобильной федерации 1 марта приняло решение наложить пакет санкций на российских пилотов. 4 марта федерация добавила к своим правилам новые пункты. Российские пилоты должны подписать декларацию о приверженности принципам мира и политического нейтралитета, где указано, что им запрещено употреблять слово «русский».

Ранее сообщалось, что Alpine проведёт тестовую сессию сразу для четырёх пилотов, которые будут претендовать на контракт с командой в 2023 году.

 

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