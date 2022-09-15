Гогниев считает, что в премьер-лиге должно быть 18 команд

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказал мнение, что количество клубов в Российской премьер-лиге должно быть расширено до 18.

«Давление большое на тренерский цех. Всегда говорю, что в премьер-лиге должно быть 18 команд, чтобы у тренера была какая-то разножка, можно так сказать, для результата, для той игры, которую он может сделать. Сейчас давление на каждого тренера в РПЛ огромное. Если он одну-две игры неудачно сыграл по результату, сразу СМИ раскачивают, что его надо увольнять», — сказал Гогниев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сергей Юран был уволен из «Химок» 9 августа. Пост главного тренера занял Николай Писарев. 31 августа клуб отправил его в отставку после четырёх поражений подряд. Новым тренером стал Спартак Гогниев.

Специалист возглавлял подмосковный клуб в 2008, 2020 и 2022 годах.

Ранее Гогниев прокомментировал выступление «Химок».