Тренер «Ростова» Кафанов рассказал о состоянии травмированного голкипера Медведева

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал травму голкипера Никиты Медведева.

«Пока точно не знаю, что конкретно, но всё серьёзно. Завтра будут УЗИ и МРТ. Надеемся на лучшее», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Игра группового этапа Кубка России в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Валерия Карпина.

В составе «Ростова» дубль оформил Егор Голенков (52-я, 85-я минуты). Также мяч забил Кирилл Щетинин (95-я). У «Оренбурга» отличился Михаил Сиваков (88-я).

«Ростов» (шесть очков) занимает первое место в группе С. «Оренбург» (ноль) располагается на четвёртом месте.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в матче второго тура Кубка России с «Оренбургом».