ЦСКА обыграл «Витязь» и одержал четвёртую победу в сезоне

Московский ЦСКА одержал победу над «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу армейского клуба.

В составе ЦСКА отличились Михаил Григоренко (27-я минута), Сергей Плотников (46-я), Владислав Провольнев (53-я), Прохор Полтапов (53-я). У «Витязя» шайбы забросили Скотт Уилсон (16-я), Артём Бородин (32-я).

ЦСКА (восемь очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (восемь) располагается на пятой строчке.

Ранее «Ак Барс» одержал победу в матче с ХК «Торпедо».