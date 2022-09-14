ЦСКА обыграл «Витязь» и одержал четвёртую победу в сезоне
- РИА Новости
Игра в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу армейского клуба.
В составе ЦСКА отличились Михаил Григоренко (27-я минута), Сергей Плотников (46-я), Владислав Провольнев (53-я), Прохор Полтапов (53-я). У «Витязя» шайбы забросили Скотт Уилсон (16-я), Артём Бородин (32-я).
ЦСКА (восемь очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» (восемь) располагается на пятой строчке.
Ранее «Ак Барс» одержал победу в матче с ХК «Торпедо».