Лебеденко стал самым возрастным автором гола в Кубке России по футболу

Московское «Торпедо» в гостях обыграло «Сочи» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

Один из мячей забил Игорь Лебеденко. Таким образом, 39-летний форвард стал самым возрастным автором гола в КР.

Прежнее достижение принадлежало Роману Воробьёву, который смог отличиться 31 августа в матче КР-2022/23 с «Электроном». В этот момент футболисту было 38 лет и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что ФК «Торпедо» одержал первую победу в сезоне-2022/23.