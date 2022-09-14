Дом Мюллера ограбили во время матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов
- AP
- © Frederico Gambarini/Pool
В полиции заявили, что из дома украли деньги, ювелирные изделия и ценные вещи на шестизначную сумму. Полиция начала расследование, личности грабителей пока не установлены.
После матча Мюллер быстро покинул стадион и не давал интервью. Ему сообщили об инциденте после финального свистка.
Встреча в Мюнхене между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Ранее Лерой Зане рассказал, почему разозлился из-за замены в игре с «Барселоной».