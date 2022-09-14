Дом Мюллера ограбили во время матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Злоумышленники ограбили дом нападающего «Баварии» Томаса Мюллера во время матча с «Барселоной» в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

В полиции заявили, что из дома украли деньги, ювелирные изделия и ценные вещи на шестизначную сумму. Полиция начала расследование, личности грабителей пока не установлены.

После матча Мюллер быстро покинул стадион и не давал интервью. Ему сообщили об инциденте после финального свистка.

Встреча в Мюнхене между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ранее Лерой Зане рассказал, почему разозлился из-за замены в игре с «Барселоной».